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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ О ЦЕНТРАХ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ
10:10 24.01.2023
Правительство России одобрило и представило Путину предложение о подписании с Беларусью соглашения о создании центров совместной подготовки военных. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Как отмечается в документе, проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной.
Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран.
Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".
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