СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ С БЕЛАРУСЬЮ О ЦЕНТРАХ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ

10:10 24.01.2023 Правительство России одобрило и представило Путину предложение о подписании с Беларусью соглашения о создании центров совместной подготовки военных. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации. Как отмечается в документе, проект согласован с федеральными органами исполнительной власти, Верховным судом РФ, Генпрокуратурой РФ, СК РФ и предварительно проработан с белорусской стороной. Согласно документу, основными задачами центров являются совместная боевая подготовка, дежурство, обмен опытом по вопросам применения вооружения и специальной, военной техники, обучение практическим навыкам работы на технике и унификация боевой подготовки стран. Кроме того, центры предназначены для "повышения уровня слаженности и боевой выучки".