Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России одобрит закон об объединенном обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Беларуси и России в марте 2023 года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Плановый срок одобрения модельного закона Советом Парламентского собрания Союза Беларуси и России об объединенном ОСАГО для этих стран – март», - заявил Уфимцев, которого цитирует пресс-служба РСА.

Отмечается, что это - один из ключевых этапов запуска объединенного полиса ОСАГО для России и Беларуси.

Совет Парламентского Собрания создан для организации работы Парламентского Собрания и предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности. В его состав входит все руководство Парламентского собрания и председатели всех комиссий этой организации.

«Решение Совета Парламентского собрания во многом предопределит решение самого Парламентского собрания, которое также должно будет одобрить модульный закон. Затем законодательства обеих стран в части обязательного страхования автогражданской ответственности будут приведены в соответствие», - пояснил Евгений Уфимцев.