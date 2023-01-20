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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕННОМ ОСАГО БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ОДОБРИТЬ В МАРТЕ
14:36 20.01.2023
Совет Парламентского собрания Союза Беларуси и России одобрит закон об объединенном обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) Беларуси и России в марте 2023 года. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
«Плановый срок одобрения модельного закона Советом Парламентского собрания Союза Беларуси и России об объединенном ОСАГО для этих стран – март», - заявил Уфимцев, которого цитирует пресс-служба РСА.
Отмечается, что это - один из ключевых этапов запуска объединенного полиса ОСАГО для России и Беларуси.
Совет Парламентского Собрания создан для организации работы Парламентского Собрания и предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности. В его состав входит все руководство Парламентского собрания и председатели всех комиссий этой организации.
«Решение Совета Парламентского собрания во многом предопределит решение самого Парламентского собрания, которое также должно будет одобрить модульный закон. Затем законодательства обеих стран в части обязательного страхования автогражданской ответственности будут приведены в соответствие», - пояснил Евгений Уфимцев.
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