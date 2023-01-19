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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОШЛО В МИНСКЕ


11:00 20.01.2023

В Минске 19 января 2023 г. состоялось ежегодное совместное заседание коллегий МИД Беларуси и Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Алейника и Сергея Лаврова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, участники заседания подробно рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-российского взаимодействия с учетом качественных изменений в глобальной и региональной международной ситуации. Обсужден ряд практических аспектов сотрудничества по линии МИД двух стран с акцентом на решение поставленных президентами двух стран задач в экономической и политической сферах, развитие интеграционных форматов.

Особое внимание уделено дальнейшему укреплению взаимодействия на многосторонних площадках в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада. Сошлись во мнении об исключительной важности тематики контроля над вооружениями в нынешних условиях. Договорились о координации действий в контактах с международными структурами.

Стороны детально рассмотрели ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Отмечена результативность этой работы и особая важность данного инструмента в условиях кризиса доверия в международных отношениях и сегментации глобального миропорядка.

В ходе состоявшейся встречи министров иностранных дел в формате «один на один» обсуждены вопросы внешнеполитического планирования, содействия торгово-экономическому сотрудничеству наших стран, в том числе в межрегиональном аспекте. Стороны «сверили часы» в отношении текущей международной повестки. Белорусская сторона отметила важность поддержки со стороны России в вопросах присоединения Беларуси к ШОС.
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