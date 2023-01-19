|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОШЛО В МИНСКЕ
11:00 20.01.2023
В Минске 19 января 2023 г. состоялось ежегодное совместное заседание коллегий МИД Беларуси и Российской Федерации под руководством глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Алейника и Сергея Лаврова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД Беларуси, участники заседания подробно рассмотрели состояние и перспективы развития белорусско-российского взаимодействия с учетом качественных изменений в глобальной и региональной международной ситуации. Обсужден ряд практических аспектов сотрудничества по линии МИД двух стран с акцентом на решение поставленных президентами двух стран задач в экономической и политической сферах, развитие интеграционных форматов.
Особое внимание уделено дальнейшему укреплению взаимодействия на многосторонних площадках в условиях беспрецедентного давления со стороны Запада. Сошлись во мнении об исключительной важности тематики контроля над вооружениями в нынешних условиях. Договорились о координации действий в контактах с международными структурами.
Стороны детально рассмотрели ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2022-2023 годы. Отмечена результативность этой работы и особая важность данного инструмента в условиях кризиса доверия в международных отношениях и сегментации глобального миропорядка.
В ходе состоявшейся встречи министров иностранных дел в формате «один на один» обсуждены вопросы внешнеполитического планирования, содействия торгово-экономическому сотрудничеству наших стран, в том числе в межрегиональном аспекте. Стороны «сверили часы» в отношении текущей международной повестки. Белорусская сторона отметила важность поддержки со стороны России в вопросах присоединения Беларуси к ШОС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
Курсы в банках
на 20.01.2023
Конвертация в банках
на 20.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте