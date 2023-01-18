Постановлением Совета министров № 42 от 18 января 2023 г. утверждено соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единых правилах конкуренции, подписанное в Москве 9 ноября 2022 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству иностранных дел необходимо направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.