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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ КОНКУРЕНЦИИ
12:40 19.01.2023
Постановлением Совета министров № 42 от 18 января 2023 г. утверждено соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единых правилах конкуренции, подписанное в Москве 9 ноября 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству иностранных дел необходимо направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.
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