Беларусь и Россия в кратчайшие сроки подпишут межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Такая договоренность достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра Беларуси Петра Пархомчика с вице-премьером - министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым

Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России, основной темой встречи стала промышленная кооперация двух стран. Детализированы подходы к реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов.

Рассмотрены позиции сторон по вопросу производства и реализации тракторной техники и комбайнов на рынке Союзного государства. Особое внимание было уделено взаимодействию субъектов хозяйствования двух стран в сфере легкой и химической промышленности, намечены конкретные направления для наращивания взаимного товарооборота.

В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили, что в минувшем году впервые в истории товарооборот между Беларусью и Россией достиг отметки в $50 млрд.