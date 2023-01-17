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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
14:37 17.01.2023
Беларусь и Россия в кратчайшие сроки подпишут межправительственное соглашение о единой промышленной политике. Такая договоренность достигнута в ходе встречи заместителя премьер-министра Беларуси Петра Пархомчика с вице-премьером - министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым
Как сообщает пресс-служба посольства Беларуси в России, основной темой встречи стала промышленная кооперация двух стран. Детализированы подходы к реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов.
Рассмотрены позиции сторон по вопросу производства и реализации тракторной техники и комбайнов на рынке Союзного государства. Особое внимание было уделено взаимодействию субъектов хозяйствования двух стран в сфере легкой и химической промышленности, намечены конкретные направления для наращивания взаимного товарооборота.
В ходе переговоров стороны с удовлетворением отметили, что в минувшем году впервые в истории товарооборот между Беларусью и Россией достиг отметки в $50 млрд.
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