Очередное заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале. Об этом сообщил журналистам в Барановичах премьер-министр Роман Головченко.

"Думаю, что мы в ближайшее время с Председателем Правительства России определим дату. По предложению Постоянного комитета Союзного государства, скорее всего, это состоится в феврале, ближе к середине месяца, думаю", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Ожидается, что заседание пройдет в Российской Федерации.

По его словам, на обсуждение будут вынесены все вопросы текущего взаимодействия, в том числе и те, которые обсуждались в декабре в ходе встречи двух президентов.

"По итогам даны конкретные поручения, мы составили матрицу выполнения договоренностей обеими сторонами. Сейчас должностные лица государственных органов уже работают над ними. Поэтому первым делом, наверное, подведем итоги на союзном Совмине - каким образом отработаны поручения президентов, итоги реализации первого этапа союзных программ. Вычленим те вопросы, которые еще не нашли своего решения и, конечно, обсудим, как будем работать и над чем в текущем году", - конкретизировал премьер-министр.

При этом он отметил, что работы с российскими коллегами идет постоянно на всех уровнях - между министерствами, членами и руководителями правительств.

"Встречи идут постоянно, то есть российские делегации находятся в Беларуси, белорусские - в России. Вот на следующей неделе министерства финансов будут работать в Российской Федерации. Поэтому все, что касается текущих вопросов, они в режиме онлайн обсуждают", - дополнил Роман Головченко.