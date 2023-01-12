ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ЗАСЕДАНИЕ СОВМИНА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПЛАНИРУЕТСЯ В ФЕВРАЛЕ


10:27 16.01.2023

Очередное заседание Совета министров Союзного государства может состояться в феврале. Об этом сообщил журналистам в Барановичах премьер-министр Роман Головченко.

"Думаю, что мы в ближайшее время с Председателем Правительства России определим дату. По предложению Постоянного комитета Союзного государства, скорее всего, это состоится в феврале, ближе к середине месяца, думаю", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Ожидается, что заседание пройдет в Российской Федерации.

По его словам, на обсуждение будут вынесены все вопросы текущего взаимодействия, в том числе и те, которые обсуждались в декабре в ходе встречи двух президентов.

"По итогам даны конкретные поручения, мы составили матрицу выполнения договоренностей обеими сторонами. Сейчас должностные лица государственных органов уже работают над ними. Поэтому первым делом, наверное, подведем итоги на союзном Совмине - каким образом отработаны поручения президентов, итоги реализации первого этапа союзных программ. Вычленим те вопросы, которые еще не нашли своего решения и, конечно, обсудим, как будем работать и над чем в текущем году", - конкретизировал премьер-министр.

При этом он отметил, что работы с российскими коллегами идет постоянно на всех уровнях - между министерствами, членами и руководителями правительств.

"Встречи идут постоянно, то есть российские делегации находятся в Беларуси, белорусские - в России. Вот на следующей неделе министерства финансов будут работать в Российской Федерации. Поэтому все, что касается текущих вопросов, они в режиме онлайн обсуждают", - дополнил Роман Головченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.01.2023
валюта курс
EUR 2.8259
USD 2.6055
RUB 3.8638
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2023
валюта курс +/-
USD 2.6260 -0.0526
RUB 3.8738 +0.017
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7550 2.8000
USD 2.6250 2.6290
RUB 2.8000 3.8600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0600 1.0800
EUR/RUB 73.0000 97.0000
USD/RUB 68.0000 91.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте