Министр образования Беларуси Андрей Иванец и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подписали совместный план мероприятий на 2023-2024 гг.

Как сообщает Telegram-канал Минобразования Беларуси, в нем определены важные направления:

участие представителей системы образования Союзного государства в Форуме регионов России и Беларуси;

проведение совместного заседания коллегий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Республики Беларусь, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь; организация участия в конференциях и форумах в сфере образования, проводимых в Республике Беларусь и Российской Федерации;

организация и проведение мероприятий в рамках деятельности Ассоциации школ Беларуси и России;

проведение мероприятий по обмену эффективным педагогическим опытом между педагогическими работниками учреждений дошкольного образования Республики Беларусь и Российской Федерации;

разработка и организация деятельности белорусско-российского ресурсного центра по научно-методическому сопровождению педагогических классов;

разработка совместных учебно-методических материалов по истории, в том числе в форме мультимедийных продуктов и участие представителей системы дошкольного образования Республики Беларусь в работе VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования.

разработка совместной Программы Союзного государства в области довузовского образования с последующей реализацией;

организация проведения мероприятий Союзного государства (Туристский слет учащихся Союзного государства, слет юных экологов России и Беларуси «Экология без границ», конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI века», гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства «За честь Отчизны»); организация фестиваля военно-патриотических лагерей и клубов «Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать!»;

подготовка и реализация Программы сотрудничества между Национальным детским технопарком и Образовательным Центром «Сириус»; организация участия школьников из Российской Федерации в Форуме молодых исследователей «Путь в науку»;

реализация Белорусско-Российского патриотического, культурно-просветительского проекта «Поезд Памяти».

К числу значимых образовательных проектов Союзного государства, ориентированных на практическую реализацию основных целей Союзного государства в области социальной политики, в том числе по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и формированию единого образовательного и культурного пространства относится олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература», проводимая с2004 года.

Предложено рассмотреть возможность расширения перечня предметов при проведении олимпиад школьников Союзного государства.