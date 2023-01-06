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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЛУКАШЕНКО ВЫСТУПАЕТ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ПРОГРАММ СГ
12:18 09.01.2023
Лукашенко на встрече 9 января с государственным секретарем Союзного государства (СГ) Дмитрием Мезенцевым заявил о необходимости актуализировать повестку дня СГ.
По его мнению, нужно начать с того, чтобы подвести итоги пройденного пути, наметить планы на будущее.
«Для этого надо высшие органы нашего Союзного государства в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Я думаю, что можно было бы выбрать алгоритм того, что Совмин проведет свое заседание, и по итогам определим время заседания Высшего государственного совета, который пройдет на уровне высших должностных лиц нашего Союзного государства", - Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
При этом главными вопросами в двусторонней повестке должна быть реализация отраслевых программ, подчеркнул он.
"Экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя. Надо только увеличивать финансирование, положив в основу наиболее актуальные принципы и направления нашей работы в экономике: импортозамещение и так далее. То, что нужно сейчас нашим государствам, - и Беларуси, и России в том числе", - отметил Лукашенко.
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