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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СУДОХОДСТВЕ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ
15:52 29.12.2022
Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.
Ранее Лукашенко подписал указ № 422, в соответствии с которым был одобрен проект межправительственного соглашения между двумя странами о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров.
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