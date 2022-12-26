Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, подписание соглашения является значимым шагом в рамках Союзного государства и важным звеном в проводимой работе по формированию новых логистических схем доставки белорусских грузов.

Ранее Лукашенко подписал указ № 422, в соответствии с которым был одобрен проект межправительственного соглашения между двумя странами о судоходстве по внутренним водным путям в качестве основы для проведения переговоров.