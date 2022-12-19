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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОКА НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ О ЦЕНЕ НА ГАЗ НА 2023 ГОД
10:56 19.12.2022
Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ на 2023 год. Это следует из заявления министра энергетики Виктора Каранкевича.
Он пояснил, что в рамках реализации союзных программ российской стороне своевременно были представлены предложения как по формированию цены на газ для Беларуси на 2023 год, так и по принципам создания объединенного рынка газа Союзного государства.
Эти подходы неоднократно обсуждались на уровне экспертов, представителей заинтересованных госорганов и ведомств.
"Это чувствительные вопросы, которые затрагивают многие аспекты, учитываются и внешние факторы. Переговоры продолжаются. Данные вопросы будут рассмотрены на самом высоком уровне", - отметил министр.
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