Беларусь и Россия пока не договорились о цене на газ на 2023 год. Это следует из заявления министра энергетики Виктора Каранкевича.

Он пояснил, что в рамках реализации союзных программ российской стороне своевременно были представлены предложения как по формированию цены на газ для Беларуси на 2023 год, так и по принципам создания объединенного рынка газа Союзного государства.

Эти подходы неоднократно обсуждались на уровне экспертов, представителей заинтересованных госорганов и ведомств.

"Это чувствительные вопросы, которые затрагивают многие аспекты, учитываются и внешние факторы. Переговоры продолжаются. Данные вопросы будут рассмотрены на самом высоком уровне", - отметил министр.