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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


СРОКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЫНКА ГАЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОРВАНЫ - ЛУКАШЕНКО


13:43 16.12.2022

Сроки выполнения союзной программы по формированию объединенного рынка газа Беларуси и РФ сорваны. Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества.

Он обратил внимание, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, так как от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики.

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны. Кто несет за это ответственность и как будем исправлять ситуацию?", – задал риторический вопрос Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он снова заговорил о пожелании «равных условиях» для белорусских и российских предприятий.

"Я думаю, что у нас одно пожелание (даже не претензия, а пожелание) к российской стороне: создать равные условия для работы субъектов хозяйствования. Чтобы сельхозпредприятия, наши промышленные предприятия, компании в сфере услуг и так далее работали в равных условиях. Важно, чтобы цены на газ, нефть были не заоблачными при этих равных условиях. Но это абсолютно не главное. Можно сказать, это даже неважно. Главное - чтобы у россиян и у нас были равные цены на энергоносители и другие направления нашей деятельности. Это главное", - заявил Лукашенко.
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