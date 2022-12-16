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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПЕРЕГОВОРЫ ЛУКАШЕНКО И ПУТИНА ПРОЙДУТ 19 ДЕКАБРЯ В МИНСКЕ
10:53 16.12.2022
Лукашенко и Путин 19 декабря проведут переговоры в Минске во Дворце Независимости.
«Программа переговоров ожидается насыщенная. Они стартуют с разговора в широком составе. Участие в нем примут главы государств, а также члены правительств двух стран, руководители министерств и ведомств. В таком формате стороны подробно обсудят весь спектр наиболее актуальных вопросов белорусско-российской интеграции», - сообщает пресс-служба Лукашенко.
Далее Лукашенко и Путин продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
В целом, как планируется, они в течение переговорного дня подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. В первую очередь речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия, совместных кооперационных проектах с акцентом на импортозамещение. Важной темой в переговорной повестке дня станет сотрудничество в энергетической сфере. Лукашенко и Путин «также уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы».
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