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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ БЕЛАРУСИ И РФ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СБЛИЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ


17:55 14.12.2022

Совместное заседание коллегий Министерства труда и социальной защиты Беларуси и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации состоялось 14 декабря 2022 года в онлайн-формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, в соответствии с повесткой заседания члены коллегий двух профильных министерств рассмотрели ход и текущие результаты выполнения четырех из шести разделов плана мероприятий по реализации Союзной программы по проведению согласованной политики в социально-трудовой сфере, срок завершения работы по которым определен в этом году. Это разделы 2 «Занятость населения», 4 «Поддержка семей с детьми», 5 «Социальное обслуживание» и 6 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».

В рамках этой работы проведен сравнительный анализ законодательства двух стран, выявлены идентичные подходы и отличия в регулировании вопросов социально-трудовой тематики, определены приоритетные и перспективные направления сближения законодательства, проведена работа по внесению изменений в нормативные правовые акты, подготовлены предложения по дальнейшей гармонизации правовой базы.

В 2023 году работа по проведению согласованной политики и выработке единых подходов по гармонизации законодательства Беларуси и России в сфере труда и социальной защиты будет продолжена, в том числе в рамках реализации разделов 1 и 3 плана мероприятий, посвященных вопросам трудовых отношений, охраны труда, социального страхования и пенсионного обеспечения.

Союзная программа по проведению согласованной политики в социально-трудовой сфере утверждена декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6 «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы» и предусматривает выработку и согласование единых подходов по гармонизации законодательства Беларуси и России, регулирующего вопросы трудовых отношений и охраны труда, занятости населения, социального страхования и пенсионного обеспечения, поддержки семей с детьми, социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан.
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