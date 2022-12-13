XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства 13 декабря 2022 года начал сегодня работу на базе Белорусского национального технического университета в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в этом году темой форума стала технологическая интеграция, а его участниками – более 200 ученых, специалистов, студентов, магистрантов и аспирантов ряда ведущих белорусских вузов, Санкт-Петербургского горного университета, Нижегородского государственного технического университета, Ташкентского государственного технического университета, вузов Курска, Севастополя, Волгограда.

Основными целями форума являются популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по приоритетным направлениям развития науки и техники и поддержке талантливой молодежи.

В открытии форума принял участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.