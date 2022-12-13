|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.12.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В МИНСКЕ СТАРТОВАЛ ХI ФОРУМ ВУЗОВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
10:19 14.12.2022
XI Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства 13 декабря 2022 года начал сегодня работу на базе Белорусского национального технического университета в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в этом году темой форума стала технологическая интеграция, а его участниками – более 200 ученых, специалистов, студентов, магистрантов и аспирантов ряда ведущих белорусских вузов, Санкт-Петербургского горного университета, Нижегородского государственного технического университета, Ташкентского государственного технического университета, вузов Курска, Севастополя, Волгограда.
Основными целями форума являются популяризация инженерного образования, привлечение молодежи в сферу науки, создание межвузовской платформы для реализации основных направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по приоритетным направлениям развития науки и техники и поддержке талантливой молодежи.
В открытии форума принял участие председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.12.2022
Курсы в банках
на 14.12.2022
Конвертация в банках
на 14.12.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте