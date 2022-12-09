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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ ВЕСТИ СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА


11:23 12.12.2022

Беларусь и Россия будут вести совместные исследования по разработке препаратов для лечения туберкулеза. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

«Научные разработки по лекпрепаратам. Мы планируем в рамках совместного сотрудничества провести доклинические и клинические исследования и в последующем выходить на производство. Важное направление, которое должно развиваться – медпродукция. У нас есть общее регуляторное поле. Мы обмениваемся списками медицинской продукции, которая производится, и она должна быть интегрирована в нашу медицинскую помощь», – сказал Дмитрий Пиневич, которого цитирует пресс-служба Минздрава Беларуси.

Он также рассказал, что в Беларуси и России планируют создать единый регистр доноров стволовых клеток пуповинной крови.

«Будем рассматривать создание единого регистра доноров клеток пуповинной крови. Обмен этими данными между двумя государствами послужит более высокой доступности помощи при подборе доноров клеток, нежели мы это будем делать на национальном уровне», – рассказал сегодня журналистам Дмитрий Пиневич.
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