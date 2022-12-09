Унификация протоколов оказания медицинской помощи в Союзном государстве должна быть принята на самом высоком уровне. Такое мнение высказал журналистам министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Он отметил, что Россия и Беларусь развивают ряд совместных проектов в области медицины, объединяют усилия специалистов, чтобы произвести медицинский продукт, который будет наиболее востребован сейчас на рынках двух стран.

«Важный момент – унификация протоколов оказания медицинской помощи. В нашем Союзном государстве это должно быть унифицировано на самом высоком уровне, от Владивостока до Бреста. Подспудно мы решаем целый ряд других вопросов: от унификации оборота лекарственных препаратов, изделий медназначения до кооперации между нашими организациями с целью производства новых продуктов», – заявил Дмитрий Пиневич, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Он добавил, что протоколы лечения в России и Беларуси во многом похожи. Но можно обменяться идеями и внести более удачный опыт на территории двух государств, чтобы сблизить подходы оказания медицинской помощи в Союзном государстве.