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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ В МИНСКЕ
09:25 12.12.2022
Заседание совместной коллегии минздравов Беларуси и России состоялось 9 декабря 2022 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, на заседании обсуждены современные образовательные технологии и формы подготовки специалистов в области трансплантологии органов, органное донорство, развитие гематологических служб, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей и молодых взрослых.
Свой опыт развития трансплантации в регионе представил главный врач Брестской областной клинической больницы, д.м.н. Александр Карпицкий.
В рамках коллегии состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Беларуси и России. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В том числе взаимодействие в медицинской и фармацевтической науке, новые программы Союзного государства, вопросы лекарственного обеспечения.
В рамках коллегии состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, и НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Подписи под документом поставили директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный хирург, трансплантолог Минздрава, академик НАН, д.м.н., профессор Олег Руммо и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова (Россия), главный внештатный трансплантолог Минздрава, академик РАН, д.м.н., профессор Сергей Готье.
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