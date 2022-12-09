Заседание совместной коллегии минздравов Беларуси и России состоялось 9 декабря 2022 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава Беларуси, на заседании обсуждены современные образовательные технологии и формы подготовки специалистов в области трансплантологии органов, органное донорство, развитие гематологических служб, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток у детей и молодых взрослых.

Свой опыт развития трансплантации в регионе представил главный врач Брестской областной клинической больницы, д.м.н. Александр Карпицкий.

В рамках коллегии состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Беларуси и России. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В том числе взаимодействие в медицинской и фармацевтической науке, новые программы Союзного государства, вопросы лекарственного обеспечения.

В рамках коллегии состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве между МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, и НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Подписи под документом поставили директор Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, главный внештатный хирург, трансплантолог Минздрава, академик НАН, д.м.н., профессор Олег Руммо и директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова (Россия), главный внештатный трансплантолог Минздрава, академик РАН, д.м.н., профессор Сергей Готье.