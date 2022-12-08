В рамках дальнейшего развития Союзного государства Беларуси и России планируется ратификация договора, необходимого для внедрения общих принципов работы косвенных налогов: таможенных сборов, акцизов и других платежей. Об этом сообщает Telegram-канал правительства России.

Согласно информации, предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет: будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечень освобождений и льгот; созданы единые условия на всей территории двух стран.

Также появится интегрированная система администрирования косвенных налогов.

«Благодаря этому мы сможем сформировать общее информационное пространство для расширения сотрудничества и взаимной помощи при противодействии уклонению от уплаты фискальных платежей, в том числе при трансграничной торговле», – отметил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Ратификация договора позволит устранить целый ряд барьеров, а также облегчить условия для запуска новых проектов и привлечения инвестиций в экономику России и Беларуси», - говорится в сообщении.