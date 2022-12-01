СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ПЛАНИРУЮТ ВСТРЕТИТЬСЯ В ДЕКАБРЕ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ «СОЮЗНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

13:42 02.12.2022 Лукашенко и Путин утром 2 декабря в телефонном разговоре договорились провести в декабре встречу «для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов». Кроме того, стороны обсудили повестку предстоящего в Кыргызстане саммита Евразийского экономического союза. Помимо этого, обсуждалась международная повестка дня и обстановка, координация совместных действий. В разговоре затрагивались важные вопросы двустороннего взаимодействия - импортозамещение, реализация союзных программ. Отдельное внимание уделили сотрудничеству в гуманитарной сфере, в частности науке. Лукашенко и Путин договорились в течение года на базе Академии наук организовать и провести Конгресс молодых ученых Беларуси.