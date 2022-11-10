В 2023 году в Союзном государстве планируется реализация 8 совместных программ, 1 проекта и 33 мероприятий.

Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси, это союзные программы в области обороны и безопасности, электроники, высоких и биотехнологий, сельского хозяйства.

Проект бюджета Союзного государства на 2023 год рассмотрен сегодня на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту, которое прошло в Могилеве с участием министра энергетики Виктора Каранкевича.

Как рассказал председатель комиссии, генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, при проведении комиссией работы по подготовке предложений по разработке программ и проектов для формирования бюджета Союзного государства на 2023 год белорусской стороной предложена инициатива в сфере подготовки кадров высшей научной квалификации энергетических специальностей. В частности, предложено организовать подготовку аспирантов для высших учебных заведений по энергетическим специальностям на базе Московского энергетического института.

"Данный вуз является ведущим по подготовке соответствующих кадров на постсоветском пространстве, он обладает необходимой базой и научными школами для подготовки кадров высшей научной квалификации", - пояснил министр.

Предложение поддержано российской стороной.