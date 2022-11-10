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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ДО КОНЦА ГОДА БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИШУТ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ
15:17 10.11.2022
Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправсоглашение по обращению с отработавшим ядерным топливом.
Как сообщает Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси, это предусмотрено союзной программой по развитию атомной энергетики, ход реализации которой рассмотрен на заседании комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту.
Как рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, практически все пункты программы выполнены, в том числе приняты указ №137, которым утверждено положение о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, а также закон «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии».
«До конца года планируется подписание межправительственного соглашения по обращению с отработавшим ядерным топливом», - отметил он.
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