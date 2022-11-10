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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДОЛЖЕН ЗАРАБОТАТЬ С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА
14:35 10.11.2022
Объединенный рынок электроэнергии должен заработать с 1 января 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики Беларуси.
Согласно информации, на первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному от каждой стороны.
С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза.
С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.
Каждому из обозначенных этапов должна предшествовать серьезная работа по гармонизации и унификации национальных законодательств, имплементации механизмов функционирования рынка в государственные и отраслевые программы.
«И здесь важны ваши предложения по подготовке соответствующих законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на развитие внутренних рынков с учетом национальных интересов каждой из сторон, - сказал министр энергетики Виктор Каранкевич, обращаясь к членам комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту. - Для оперативного выявления и решения проблемных вопросов правового регулирования целесообразно организовать качественный правовой мониторинг по обозначенным направлениям».
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