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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ВИКТОР КАРАНКЕВИЧ РАССКАЗАЛ О ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ
13:23 10.11.2022
Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе создание общих энергорынков обсуждают сегодня в Могилеве на заседании комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту.
По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, предложения по принципам функционирования и регулирования объединенного рынка газа Беларуси и России разработаны и проходят согласование с российской стороной. Переговорный процесс продолжается, как по условиям выстраивания самой модели газового рынка, так и по ценовым условиям поставки природного газа в Беларусь в 2023 году.
«Совместными усилиями предстоит достигнуть сопряжения целей и практический действий по формированию объединенного рынка природного газа Союзного государства, - отметил Виктор Каранкевич. - Вопросы непростые. Но у каждой из сторон есть обоюдная заинтересованность в поиске развязок и принятии взаимоприемлемых решений».
Позиция белорусской стороны в переговорах известна: обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования двух стран без изъятий и ограничений, открытые и прозрачные подходы в ценообразовании.
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