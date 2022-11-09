Вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе создание общих энергорынков обсуждают сегодня в Могилеве на заседании комиссия Парламентского Собрания по энергетике и транспорту.

По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, предложения по принципам функционирования и регулирования объединенного рынка газа Беларуси и России разработаны и проходят согласование с российской стороной. Переговорный процесс продолжается, как по условиям выстраивания самой модели газового рынка, так и по ценовым условиям поставки природного газа в Беларусь в 2023 году.

«Совместными усилиями предстоит достигнуть сопряжения целей и практический действий по формированию объединенного рынка природного газа Союзного государства, - отметил Виктор Каранкевич. - Вопросы непростые. Но у каждой из сторон есть обоюдная заинтересованность в поиске развязок и принятии взаимоприемлемых решений».

Позиция белорусской стороны в переговорах известна: обеспечение равных условий для субъектов хозяйствования двух стран без изъятий и ограничений, открытые и прозрачные подходы в ценообразовании.