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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ КОНКУРЕНЦИИ
15:44 09.11.2022
Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов и Максим Шаскольский.
Как сообщает Telegram-канал МАРТ, соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции Союзного государства и направлено на сближение антимонопольного законодательства.
«Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению», - говорится в сообщении.
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