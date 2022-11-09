СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПОДПИСАЛИ МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ КОНКУРЕНЦИИ

15:44 09.11.2022 Межправительственное соглашение о единых правилах конкуренции подписали сегодня руководители антимонопольных ведомств Беларуси и России Алексей Богданов и Максим Шаскольский. Как сообщает Telegram-канал МАРТ, соглашение разработано в рамках реализации Союзной программы о единых правилах конкуренции Союзного государства и направлено на сближение антимонопольного законодательства. «Оно позволит для субъектов создать единые правила игры на рынках Союзного государства, а для антимонопольных органов - совместно реагировать на антиконкурентные практики и вырабатывать единые подходы по их устранению», - говорится в сообщении.