В настоящий момент реализовано порядка 50% из 28 союзных программ Беларуси и России. Об этом во время поездки в Гродненскую область заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Нам удалось реализовать на настоящий момент порядка 50% мероприятий, которые были заложены в 28 союзных программах. Эффект, на мой взгляд, очевиден. За последний год ничего не слышно о молочных войнах, газовых, мясных, как их условно называют. У нас сейчас нету предприятий молочной отрасли, которые полностью были бы закрыты на экспорт в Россию. Более того, за 9 месяцев мы приросли на российском рынке на порядка 30%", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр добавил: "Это те товары, которые были выжаты или выдавлены с европейского рынка из-за нелегитимных санкции. Поэтому то, что мы смогли с российскими партнерами договориться по многим вопросам, в том числе по облегчению режима доступа наших предприятий на российский рынок, было своевременным. Сейчас у белорусских предприятий нет проблем с участием в государственных закупках. Нет проблем у большинства из них с доступом к программам субсидирования, которое действует для российских покупателей, нет проблем с попаданием на полки магазинов, ветеринарными сертификатами. Дорога открыта. Я считаю, это один из самых важных элементов".

Роман Головченко обратил внимание, что в рамках союзных программ подписаны межправительственные соглашения.

"Они выгодны как для страны в целом, так и для бизнеса, государственного и частного. Это касается и вопросов перевозки белорусских грузов, единой системы взимания косвенных налогов. Мы все равно придем к тому, что будем работать в одной бизнес-среде и по понятным для субъектов с обеих сторон правилам. На данный момент это один из главных результатов реализации союза", - заключил премьер-министр.