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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОЛЛЕГИИ ВОЕННЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ


10:52 02.11.2022

2 ноября 2022 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу в формате видеоконференцсвязи состоится заседание совместной коллегии военных ведомств Беларуси и России.

Как eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%2f%2f%66%75%6e%63%74%69%6f%6e%2e%6d%69%6c%2e%72%75%2f%6e%65%77%73%5f%70%61%67%65%2f%63%6f%75%6e%74%72%79%2f%6d%6f%72%65%2e%68%74%6d%3f%69%64%3d%31%32%34%34%33%38%36%34%40%65%67%4e%65%77%73%22%3e%2f%2f%66%75%6e%63%74%69%6f%6e%2e%6d%69%6c%2e%72%75%2f%6e%65%77%73%5f%70%61%67%65%2f%63%6f%75%6e%74%72%79%2f%6d%6f%72%65%2e%68%74%6d%3f%69%64%3d%31%32%34%34%33%38%36%34%40%65%67%4e%65%77%73%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))" target="_blank">сообщается на сайте Минобороны РФ, на заседании планируется обсудить вопросы о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Беларуси и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы.

Кроме того, в рамках заседания участники коллегии определят приоритеты совместной деятельности на 2023 год.

В заседании совместной коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных Сил России и Беларуси, а также другие должностные лица Минобороны России, органов государственной власти и Постоянного комитета Союзного государства.
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