Сегодня в Москве состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства Беларуси и РФ с участием председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина и Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.

Как сообщили ЭКОПРЕССС в Государственном таможенном комитете, на мероприятии подписано 12 документов, связанных с функционированием созданного в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра, местом нахождения которого определен Минск.

Центр будет осуществлять совместный мониторинг таможенных операций на всей территории Союзного государства и позволит эффективнее взаимодействовать Беларуси и России при администрировании усложнившейся логистики товаров в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономики Беларуси и России.

«Межгосударственный центр является уникальным проектом - ранее в Союзном строительстве еще не было примеров создания постоянно действующих отраслевых структур», - отметили в ГТК.