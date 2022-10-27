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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ТАМОЖЕННОГО КОМИТЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА БЕЛАРУСИ И РФ ПОДПИСАНО 12 ДОКУМЕНТОВ
11:34 28.10.2022
Сегодня в Москве состоялось заседание коллегии Таможенного комитета Союзного государства Беларуси и РФ с участием председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, руководителя Федеральной таможенной службы Владимира Булавина и Государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева.
Как сообщили ЭКОПРЕССС в Государственном таможенном комитете, на мероприятии подписано 12 документов, связанных с функционированием созданного в структуре Таможенного комитета Союзного государства Межгосударственного центра, местом нахождения которого определен Минск.
Центр будет осуществлять совместный мониторинг таможенных операций на всей территории Союзного государства и позволит эффективнее взаимодействовать Беларуси и России при администрировании усложнившейся логистики товаров в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономики Беларуси и России.
«Межгосударственный центр является уникальным проектом - ранее в Союзном строительстве еще не было примеров создания постоянно действующих отраслевых структур», - отметили в ГТК.
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