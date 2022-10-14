О необходимости максимально широкого применения инструментов электронной биржевой торговли при реализации товаров, в том числе в рамках Союзного государства Беларуси и России и Евразийского экономического союза, заявил председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Александр Осмоловский в ходе делового завтрака «Биржевизация ТЭК: новые вызовы — новые индикаторы», состоявшегося в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«Разумеется, масштабы рынков Республики Беларусь и Российской Федерации несоизмеримы. Вместе с тем у нас тоже есть определенный полезный опыт, которым мы готовы поделиться. В частности, универсальность нашей биржи, широчайший охват товарных позиций и высокая концентрация спроса и предложения позволяют нам решать такие важные для страны задачи, как формирование объективных ценовых индикаторов, сдерживание инфляции на внутреннем рынке и обеспечение дополнительной выручки для белорусских экспортеров. Таким образом, посредством биржевого механизма мы можем влиять на результаты деятельности наших предприятий, помогая им экономить на закупках импортного сырья и повышая маржинальность экспортных поставок готовой продукции», - отметил Александр Осмоловский, которого цитирует пресс-служба БУТБ.

В своем выступлении председатель правления БУТБ также рассказал о тенденциях, которые наблюдаются сейчас на белорусском биржевом товарном рынке. По его словам, востребованность биржевых инструментов в разных отраслях экономики постепенно растет, и все больше предприятий государственного и частного сектора вовлекаются в биржевую торговлю, интегрируя этот механизм в свою ежедневную деятельность.

«Еще недавно продажи товаров из перечня, обязательного для реализации на биржевых торгах, обеспечивали более 80% товарооборота нашей биржи. Сегодня этот показатель снизился до 50%, при том что за последние 2 года объем сделок на БУТБ вырос почти в 2 раза. Это свидетельствует о высокой заинтересованности участников рынка в применении биржевого механизма. Причем, что немаловажно, торговать на бирже — это полностью осознанное добровольное решение субъектов хозяйствования, работающих на нашей площадке. Оно продиктовано экономическим эффектом, который получают участники биржевых торгов. Поэтому в настоящее время биржевая торговля в Беларуси активно развивается, и я уверен, что это долгосрочный тренд», — подчеркнул Александр Осмоловский.

Кроме того, руководитель БУТБ инициировал создание межгосударственного информационного агентства в рамках Союзного государства Беларуси и России, а в перспективе и ЕАЭС, которое бы аккумулировало актуальные данные о ценах на ключевые товарные позиции.

«Система ценовых индикаторов товарного рынка нужна не только Российской Федерации, но и нам. Ранее наш экспорт был прежде всего ориентирован на рынки ЕС. Сегодня произошла переориентация наших торговых потоков. Они направлены в Россию, другие члены ЕАЭС, азиатские страны. Поэтому я бы хотел предложить создать информационное агентство, как минимум в рамках Союзного государства, а, возможно, и расширение сферы его деятельности на все страны ЕАЭС», - предложил Александр Осмоловский.