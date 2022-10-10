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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОДПИСАТЬ ДО КОНЦА ГОДА


14:45 11.10.2022

Межправсоглашение Беларуси и России по обращению с радиоактивными отходами планируют подписать до конца года. Об этом сообщил сегодня министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXVI Белорусского энергетического и экологического форума «Energy EXPO».

Он проинформировал о том, как продвигается реализация союзных программ в сфере энергетики. Всего их три - по сотрудничеству в области атомной энергетики, формированию объединенных рынков газа и электроэнергии.

«По атомной энергетике практически все пункты программы выполнены. До конца года планируется подписать межправительственное соглашение по обращению с радиоактивными отходами», - констатировал министр.

В части реализации союзной программы по созданию объединенного рынка природного газа, в настоящее время ведется активное обсуждение с российской стороной цены на газ для Беларуси на 2023 год, а также принципов формирования рынка.

Продвигается реализация программы по созданию объединенного рынка электроэнергии. «Договор о формировании рынка практически прошел внутригосударственные процедуры, и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение в правительства двух стран», - добавил Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.
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