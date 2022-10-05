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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ "ПРОГРЕСС"
10:07 06.10.2022
Союз промышленников Беларуси и России 6 октября презентуют в Москве на международной выставке "Агросалон-2022". Об этом сообщает сайт tvr.by.
Сейчас в объединение, которому дали название "Прогресс", входят крупнейшие предприятия сельхозмашиностроения Беларуси и России. Это Минский и Петербургский тракторные заводы, а также Гомсельмаш.
МТЗ привез на салон с десяток новинок. Это дизельные мотоблоки, мини-тракторы, а также новый образ сельского хозяйства - первый беспилотный трактор.
Задача союза - помогать предприятиям сельхозмашиностроения Беларуси и России развиваться в непростой санкционный период, делая ставку на импортозамещение - открывать совместные производства. Всего в "Агросалоне" в этом году принимают участие более 250 компаний из разных стран мира.
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