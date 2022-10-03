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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО КОСВЕННЫМ НАЛОГАМ


09:17 04.10.2022

Беларусь и РФ и подписали договор об общих принципах косвенного налогообложения - налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам. Документ подписали в понедельник в Москве министры финансов Беларуси и России Юрий Селиверстов и Антон Силуанов по итогам переговоров премьер-министров двух стран Романа Головченко и Михаила Мишустина.

Видеофрагмент церемонии подписания договора опубликовала пресс-служба правительства Беларуси.

Как заявил журналистам Романа Головченко, подписанный договор полностью решает для Беларуси вопрос российского налогового маневра в нефтяной сфере.

"Один из знаковых моментов, который нашел отражение в этом договоре, - решение того самого пресловутого вопроса по обратному акцизу, который много лет обсуждался - это связано со стоимостью нефти для белорусской стороны", - сказал Головченко.

"В вопросе налогового маневра российские коллеги пошли навстречу и теперь эта проблема, которая долгое время создавала негатив в экономической повестке, тоже решена", - подчеркнул премьер-министр.

В целом же, отметил он, договор помимо унификации подходов к взиманию косвенных налогов, НДС, акцизов фактически выравнивает условия для белорусских и российских субъектов хозяйствования.

"То есть субъекты хозяйствования будут работать в едином правовом налоговом поле и теперь недобросовестным субъектам хозяйствования, которые пытались воспользоваться определенными пробелами в законодательстве, будет гораздо сложнее уходить от налогообложения", - заметил премьер-министр.

Согласно документу, до 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. Так, например, ставки акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, определенный договором, должны быть не ниже размера минимальных ставок, указанных в приложении к документу.

Кроме того, договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В систему будет заноситься информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года. Она нужна для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, в рамках договора планируется создание наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

Договор подписан в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных Декретом Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года.
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