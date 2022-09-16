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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПОГРАНСЛУЖБЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОГЛАСОВАЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОХРАНЕ ВНЕШНЕЙ ГРАНИЦЫ СГ
09:03 16.09.2022
В Саратове 15 сентября состоялось 57-е заседание коллегии Пограничного комитета Союзного государства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с реализацией согласованной пограничной политики Союзного государства и обеспечением пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства.
В рамках повестки также делегации рассматривали предложения по совершенствованию взаимодействия между органами пограничной службы Беларуси и пограничными органами Федеральной службы безопасности России.
Для модернизации инфраструктуры и технической оснащенности подразделений границы завершается работа по подготовке программы Союзного государства «Развитие пограничной безопасности Союзного государства», рассчитанная на период с 2023 по 2027 годы.
РУКОВОДИТЕЛИ делегаций отметили, что принятые решения позволят повысить уровень оперативного реагирования органов пограничной службы Беларуси и пограничных органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства в будущем году, а также эффективно использовать возможности пограничных ведомств по решению возложенных на них задач.
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