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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ОДОБРЕН ПРОЕКТ РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКОГО СОГЛАШЕНИЯ О ЕДИНЫХ ПРАВИЛАХ КОНКУРЕНЦИИ


09:57 12.09.2022

Правительство Российской Федерации одобрило проект российско-белорусского соглашения о единых правилах конкуренции. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

«В рамках реализации Союзной программы в области единых правил конкуренции в Союзном государстве правительства России и Беларуси готовят соглашение о единых правилах конкуренции. Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный для подписания вариант документа», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что главная цель соглашения – создание организационных и правовых основ защиты конкуренции для обеспечения свободного перемещения товаров, работ, услуг и справедливого по отношению ко всем участникам функционирования рынков государств – членов Союзного государства.

Документ предписывает органам власти двух стран пресекать любые проявления монополизма и применять антимонопольное законодательство к компаниям из Союзного государства на равных условиях.

«Соглашение будет способствовать гармонизации антимонопольного законодательства России и Беларуси», - гласит сообщение.

Согласно информации, работа ведется в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года.

«Соглашение направлено на формирование единых предсказуемых правил ведения бизнеса на территориях двух стран, на основе которых будет обеспечиваться защита прав и интересов предпринимателей и потребителей России и Беларуси», – отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
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