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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИИ И БЕЛАРУСИ НАЦЕЛЕНЫ НА ГАРМОНИЗАЦИЮ ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
11:53 08.09.2022
Антимонопольные органы России и Беларуси нацелены на гармонизацию отраслевого законодательства. Об этом руководитель ФАС России Максим Шаскольский заявил в ходе международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси.
Глава российского ведомства отметил, что ФАС России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси давно и плодотворно сотрудничают в области конкурентной политики и экономической интеграции двух стран, в том числе в рамках реализации договора о создании Союзного государства.
В частности, в рамках этого документа разработано соглашение о единых правилах конкуренции, которое создаст организационные и правовые основы для защиты конкурентной среды и обеспечения свободного перемещения товаров в границах России и Беларуси.
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