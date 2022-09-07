Антимонопольные органы России и Беларуси нацелены на гармонизацию отраслевого законодательства. Об этом руководитель ФАС России Максим Шаскольский заявил в ходе международной конференции, посвященной 30-летию антимонопольного регулирования в Беларуси.

Глава российского ведомства отметил, что ФАС России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси давно и плодотворно сотрудничают в области конкурентной политики и экономической интеграции двух стран, в том числе в рамках реализации договора о создании Союзного государства.

В частности, в рамках этого документа разработано соглашение о единых правилах конкуренции, которое создаст организационные и правовые основы для защиты конкурентной среды и обеспечения свободного перемещения товаров в границах России и Беларуси.