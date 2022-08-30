Беларусь и Россия планируют расширять сотрудничество в сфере импортозамещения в энергетике. Об этом рассказала заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

Она пояснила, что двустороннее взаимодействие в сфере импортозамещения осуществляется в рамках соответствующей рабочей группы с участием представителей Минэнерго.

«В настоящее время поступивший от российской стороны перечень импортозамещающей продукции прорабатывается с государственными органами и организациями Беларуси. В свою очередь, аналогичный перечень, сформированный белорусской стороной, направлен российским партнерам», - отметила замминистра.

Перечень включает микропроцессорные устройства, силовые и измерительные трансформаторы, элегазовые выключатели и разъединители, ограничители перенапряжения, электрические изоляторы и другие виды продукции. Минэнерго Беларуси также заинтересовано сотрудничать с российскими коллегами по вопросам разработки и внедрения систем управления ресурсами предприятий и планирования их деятельности (ERP-систем). Кроме того, на отраслевом уровне прорабатываются отдельные вопросы импортозамещения элементной базы, используемой при цифровизации бизнес-процессов.

«В перспективе взаимодействие Беларуси и России по линии импортозамещения продолжит укрепляться, в том числе за счет создания совместных производств по товарным позициям, представляющим взаимный интерес, - рассказала Ольга Прудникова. - Видится целесообразным рассмотреть вопрос введения дополнительных мер поддержки взаимной торговли между субъектами хозяйствования двух стран в рамках Союзного государства».