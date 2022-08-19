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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПЕРЕД БЕЛАРУСЬЮ И РФ СТОИТ ЗАДАЧА МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ ОТБОР И РЕАЛИЗАЦИЮ СОЮЗНЫХ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИХ ПРОЕКТОВ
13:24 22.08.2022
Стоит задача максимально ускорить отбор и реализацию союзных импортозамещающих проектов. Об этом заявил 21 августа 2022 г. первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в интервью итоговой передаче «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».
«На сегодня работа продолжается под эгидой Минпрома Беларуси и Минпромторга России. Уже вышли на определенные проекты. В дополнение к имеющимся механизмам, правительством создана специальная рабочая группа. Она займется выработкой и поиском соответствующих проектов для отработки с Российской Федерацией, в том числе будет анализировать критерии отбора, финансовые схемы их реализации и вести мониторинг. В принципе, стоит задача максимального ускорения как отбора, так и последующей реализации союзных импортозамещающих проектов с выходом на производство в 2023-2024 годах.
Рабочая группа постоянно действующая, и, что самое главное, она «подсоединена» к общей нашей работе по импортозамещению в рамках Комиссии по промышленной политике. Недавно было принято постановление правительства по изменению формата комиссии. Добавились полномочия интеграционного трека. Создана подгруппа по поиску наиболее выгодной коммерческой составляющей, в том числе импорта, выстраивания логистических цепочек из дружественных стран тех товаров, которые нам необходимы в ближайшее время для промышленности», – отметил Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Отвечая на вопрос журналиста, что будет представлять собой программа импортозамещения в будущем году, Юрий Чеботарь подчеркнул, что подходы к ее формированию пересмотрены.
«Ключевыми станут несколько блоков. Это в первую очередь интеграционное направление, увеличение цепочек переработки местного сырья, третье – локализация, четвертое – малый и средний бизнес. И пятое – привлечение нашей науки к импортозамещающим проектам. Что самое главное – мы хотим сделать программы «живыми», то есть так, чтобы из их мероприятий и планов постоянно генерировались новые проекты», – резюмировал первый заместитель руководителя министерства.
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