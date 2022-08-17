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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СГ В ОБЛАСТИ КОСМОСА
17:49 17.08.2022
Постановлением Совмина № 530 от 15 августа 2022 г. одобрен проект научно-технической программы Союзного государства в области космоса.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, планируется разработать базовые элементы орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства («Комплекс-СГ»).
Проект представила Национальная академия наук Беларуси, он согласован с заинтересованными республиканскими органами госуправления.
НАН Беларуси поручено внести этот проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства.
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