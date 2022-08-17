СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СГ В ОБЛАСТИ КОСМОСА

17:49 17.08.2022 Постановлением Совмина № 530 от 15 августа 2022 г. одобрен проект научно-технической программы Союзного государства в области космоса. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, планируется разработать базовые элементы орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства («Комплекс-СГ»). Проект представила Национальная академия наук Беларуси, он согласован с заинтересованными республиканскими органами госуправления. НАН Беларуси поручено внести этот проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства.