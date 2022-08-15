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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
10:15 16.08.2022
Беларусь и Россия планируют сотрудничать в области адаптации к изменению климата. Это было отмечено в ходе 73-го заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, которое 10-11 августа 2022 г. прошло в Иркутске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, на заседании были подняты темы перспективных научных разработок и деятельности государств в сфере гидрометеорологической безопасности.
В итоге решено увеличить количество пунктов наблюдений на белорусской части территорий, данные с которых будут поступать на международный обмен.
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