Беларусь и Россия планируют сотрудничать в области адаптации к изменению климата. Это было отмечено в ходе 73-го заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, которое 10-11 августа 2022 г. прошло в Иркутске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, на заседании были подняты темы перспективных научных разработок и деятельности государств в сфере гидрометеорологической безопасности.

В итоге решено увеличить количество пунктов наблюдений на белорусской части территорий, данные с которых будут поступать на международный обмен.