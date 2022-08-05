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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


КОЧАНОВА И ГОССЕКРЕТАРЬ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ОБСУДИЛИ ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА


10:14 08.08.2022

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова 5 августа 2022 года встретилась в Совете Республики с Государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совета Республики, особое внимание уделено продвижению экономической интеграции в рамках Союзного государства, реализации 28 отраслевых союзных программ. Отмечена необходимость максимального использования всех возможностей для запуска новых масштабных проектов, кооперации по целому ряду высокотехнологичных и наукоемких отраслей.

Обсуждены результаты проведения IX Форума регионов Беларуси и России в Гродно — это абсолютный рекорд по количеству участников и сумме подписанных контрактов. Белорусской стороной в ходе пленарного заседания озвучен ряд предложений.

Отмечена значимость расширения практики межрегионального и межпарламентского взаимодействия под эгидой Союзного государства.

В целях исполнения рекомендаций IX Форума регионов Беларуси и России Дмитрий Мезенцев проинформировал об активизации работы по формированию приложений, призванных исключить забюрократизированность процедуры согласования программ и проектов Союзного государства для обеспечения их финансирования в срок не более одного года.

Подчеркнута значимость расширения межпарламентских контактов на уровне регионов, необходимость включения в повестку встреч парламентариев с населением и в трудовых коллективах вопросов развития союзного строительства с учетом нового этапа интеграции.

Подведены итоги реализации знакового совместного военно-патриотического проекта Совета Республики и Совета Федерации «Поезд Памяти». Дмитрий Мезенцев подчеркнул важность заявки сторон на формирование этого мероприятия в рамках Союзного государства для придания проекту статуса традиционного мероприятия.

Наталья Кочанова предложила расширить количество участников проекта, чтобы большее число школьников из наших стран посетили знаковые места, связанные с историей Великой Отечественной войны, ознакомились с традициями и повседневной жизнью белорусов и россиян, завязали дружеские отношения. Стороны обсудили ход работы по созданию совместного центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости.
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