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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
РОССИЯ ОТМЕНИТ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ КАТЕГОРИЙНОСТЬ РАЗРЕШЕНИЙ В/ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН
17:47 14.07.2022
Транспортные ведомства Беларуси и России договорились об отмене с 20 июля 2022 года для белорусских перевозчиков разделения на категории разовых разрешений в/из третьих стран на международные автоперевозки грузов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, решение было принято в том числе с учетом состоявшейся ранее встречи представителей ассоциаций международных автомобильных перевозчиков двух стран – БАМАП и АСМАП.
«Данная работа проводится белорусским и российским Минтрансами в рамках реализации Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка государств-участников Союзного государства», - пояснили в ведомстве.
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