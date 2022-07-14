Транспортные ведомства Беларуси и России договорились об отмене с 20 июля 2022 года для белорусских перевозчиков разделения на категории разовых разрешений в/из третьих стран на международные автоперевозки грузов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, решение было принято в том числе с учетом состоявшейся ранее встречи представителей ассоциаций международных автомобильных перевозчиков двух стран – БАМАП и АСМАП.

«Данная работа проводится белорусским и российским Минтрансами в рамках реализации Союзной программы по унификации регулирования транспортного рынка государств-участников Союзного государства», - пояснили в ведомстве.