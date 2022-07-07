СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

17:48 07.07.2022 Заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз и заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс 7 июля в Минске обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере электроэнергетики. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, рассмотрены, в частности, условия сотрудничества в рамках формирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки проекта Правил функционирования объединенного рынка электроэнергии. Заслушан доклад председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту Алексея Кушнаренко о союзном сотрудничестве. Участники встречи посетили диспетчерский центр Объединенной энергетической системы Беларуси и Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.