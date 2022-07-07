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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
17:48 07.07.2022
Заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз и заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс 7 июля в Минске обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере электроэнергетики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго Беларуси, рассмотрены, в частности, условия сотрудничества в рамках формирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства.
Особое внимание стороны уделили вопросам подготовки проекта Правил функционирования объединенного рынка электроэнергии.
Заслушан доклад председателя комиссии Парламентского Собрания по энергетике и транспорту Алексея Кушнаренко о союзном сотрудничестве.
Участники встречи посетили диспетчерский центр Объединенной энергетической системы Беларуси и Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.
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