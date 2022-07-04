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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ РАЗРАБОТАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
12:44 05.07.2022
Постановлением Совета министров № 443 от 4 июля 2022 г. одобрен проект научно-технической программы Союзного государства «Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения» («Интелавто»).
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, проект представлен Министерством промышленности и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.
Министерству промышленности Беларуси поручено внести в установленном порядке этот проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства.
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