СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ НАМЕРЕНЫ РАЗРАБОТАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

12:44 05.07.2022 Постановлением Совета министров № 443 от 4 июля 2022 г. одобрен проект научно-технической программы Союзного государства «Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения» («Интелавто»). Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, проект представлен Министерством промышленности и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления. Министерству промышленности Беларуси поручено внести в установленном порядке этот проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства.