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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


ОБЪЕДИНЕННЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАЧНЕТ РАБОТУ С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА


11:36 30.06.2022

Общие энергорынки станут важной платформой развития конкурентного потенциала Союзного государства. Об этом заявил заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз на секции Форума регионов Беларуси и России по теме «Законодательство Союзного государства: современное состояние и основные направления дальнейшего сближения».

Денис Мороз сообщил, что подготовлен и согласован с российской стороной проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии. В настоящее время документ проходит внутригосударственные процедуры согласования.

Проект договора предусматривает использование единых принципов регулирования в сфере деятельности субъектов естественных монополий в электроэнергетике, применение единых тарифов на услуги естественных монополий как для участников внутренних энергорынков, так и общего рынка.

Подготовлен проект правил его функционирования, который отрабатывается профильными министерствами. Планируется, что объединенный рынок электроэнергии начнет работу с 1 января 2024 года.

В газовой сфере разработаны и проходят согласование с российской стороной принципы функционирования и регулирования объединенного рынка газа Союзного государства. Далее эти принципы будут формализованы в проект дополнения к союзной программе.

«Ожидаемым итогом обозначенной работы предполагается обеспечение равных условий и гарантий для деятельности хозяйствующих субъектов Беларуси и России. Рынки станут важной платформой развития конкурентного потенциала в промышленном секторе сторон, будут содействовать укреплению энергетической безопасности Союзного государства», - подчеркнул замминистра.
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