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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В ВИТЕБСКЕ 15-17 ИЮНЯ ПРОЙДЕТ XVIII БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТРУД. ЗАЩИТА. БЕЗОПАСНОСТЬ»
14:52 14.06.2022
В Витебске 15-17 июня пройдет XVIII белорусско-российская конференция «Труд. Защита. Безопасность». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Согласно информации, участники конференции ознакомятся с изменениями в законодательстве по охране труда государств, состоянием условий и охраны труда, передовыми практиками работы в этой сфере, обсудят дальнейшие пути гармонизации законодательной базы в сфере охраны труда, затрагивающей, прежде всего, вопросы обеспечения равных прав граждан Беларуси и России на здоровые и безопасные условия труда.
В рамках конференции будет работать выставка современных средств индивидуальной защиты работников. Участники конференции побывают в организациях города, где ознакомятся с опытом работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.
В работе конференции примут участие представители министерств труда и социальной защиты Беларуси и Российской Федерации, работники организаций и научных учреждений двух стран.
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