В Витебске 15-17 июня пройдет XVIII белорусско-российская конференция «Труд. Защита. Безопасность». Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты Беларуси.

Согласно информации, участники конференции ознакомятся с изменениями в законодательстве по охране труда государств, состоянием условий и охраны труда, передовыми практиками работы в этой сфере, обсудят дальнейшие пути гармонизации законодательной базы в сфере охраны труда, затрагивающей, прежде всего, вопросы обеспечения равных прав граждан Беларуси и России на здоровые и безопасные условия труда.

В рамках конференции будет работать выставка современных средств индивидуальной защиты работников. Участники конференции побывают в организациях города, где ознакомятся с опытом работы по созданию здоровых и безопасных условий труда.

В работе конференции примут участие представители министерств труда и социальной защиты Беларуси и Российской Федерации, работники организаций и научных учреждений двух стран.