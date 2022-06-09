На совместном заседании коллегий Комитета государственного контроля Беларуси и Счетной палаты России подведены итоги внешней проверки исполнения бюджета Союзного государства за 2021 год и результаты совместной проверки Белорусско-российского университета.

Мероприятие прошло 9 июня 2022 года в формате видеоконференции под председательством руководителей контрольных ведомств Василия Герасимова и Алексея Кудрина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, результаты проверки показали, что финансовая дисциплина при исполнении бюджета Союзного государства повышается. Такая динамика отмечается на протяжении последних нескольких последних лет.

Вместе с тем выявлены отдельные недостатки и нарушения. Так, по-прежнему, отмечается недостаточное освоение бюджетных средств. В полном объеме средства использовал только каждый третий главный распорядитель средств бюджета (10 из 29 главных распорядителей). Контрольными мероприятиями установлены факты нарушений при использовании бюджетных средств, осуществлении государственных закупок и иные.

Выявлен ряд проблем. К примеру, снизилось количество программ Союзного государства. В 2021 году их реализовывалось 9 (ранее порядка 12), причем 6 из них были завершены.

При этом отмечается низкое качество подготовки итоговых отчетов по результатам завершенных программ, что может затянуть выполнение мероприятий по внедрению полученных результатов. Так, только 1 итоговый отчет из 6, направленных на согласование в контрольные органы, соответствует предъявляемым требованиям и рекомендован к рассмотрению Советом Министров Союзного государства.

Процесс разработки и утверждения программ Союзного государства забюрократизирован – временной период с даты разработки концепций программ до даты утверждения непосредственно самих программ может занять более 5 лет.

С 2021 года в бюджете не предусматриваются расходы на финансирование проектов Союзного государства, которые являются оптимальным форматом в интеграционном развитии. В настоящее время порядок разработки и реализации проектов Союзного государства предусматривает реализацию проектов только в сфере образования и культуры. Необходимо расширить его на иные сферы – спорт, здравоохранение, оборону, социальную политику, в том числе патриотическое воспитание молодежи, а также информационное развитие и безопасность.

Контрольные органы также считают, что требуется переформатирование существующего информационного пространства Союзного государства, дальнейшее развитие всех его компонентов путем создания современного медиахолдинга на основе мультимедийного ресурса (телерадиовещание, интернет-каналы) и печатных изданий Союзного государства.

Что касается проверки Белорусско-российского университета, то контрольные органы констатировали, что в целом сторонами исполнено соглашение между правительствами Беларуси и Российской Федерации об условиях учреждения и деятельности университета. Установлены отдельные недостатки, касающиеся осуществления финансово-хозяйственной деятельности университета.