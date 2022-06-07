НАН Беларуси и Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) планируют создать производство высокотехнологичных сверхпроводящих резонаторов. Об этом сообщил Александр Шумилин, академик-секретарь Отделения физики, математики и информатики НАН Беларуси на совместном заседании комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам и комиссии Парламентского Собрания по экономической политике, которое состоялось 6 июня 2022 года на базе Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, Александр Шумилин подчеркнул, что объединение усилий российских университетов и научных центров, имеющих большой опыт проектирования нормально проводящих и сверхпроводящих ускоряющих резонаторов, полученный в ходе участия в международных проектах, и опыта белорусских научных организаций, обладающих технологиями высокоточной металлообработки, производства новых материалов и радиоэлектроники, позволит существенно продвинуться по пути создания производств сверхпроводящих ускоряющих резонаторов.

По мнению ученых НАН Беларуси, новая программа Союзного государства «Ускоритель-СПР» будет иметь огромное значение для наших стран. Сверхпроводящие резонаторы (СПР) уже применяются в мире в ряде комплексов и перспективны для научных исследований в самых разнообразных областях от материаловеденья до астрофизики, в медицине, для наработки радиоизотопов, легирования полупроводниковых материалов и других направлениях.

В настоящее время взаимодействие научных организаций НАН Беларуси и ОИЯИ ведется, в основном, в области фундаментальных исследований. Среди тем перспективных совместных исследований, по которым данное сотрудничество будет расширяться – развитие информационных технологий, ядерные исследования, радиобиология, медицина, био-и нанотехнологии.