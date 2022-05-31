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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТ ПРОЕКТ ЗАКОНА О ГАРМОНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА С РОССИЕЙ


13:38 31.05.2022

Депутаты Палаты представителей Национального собрания 31 мая 2022 года в одном чтении приняли проект закона, ратифицирующего договор между Беларусью и Россией о гармонизации таможенного законодательства двух стран и сотрудничестве в таможенной сфере. Об этом сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента.

«Договор предусматривает сотрудничество таможенных служб Республики Беларусь и Российской Федерации по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, функционирование Межгосударственного центра, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов сторон, регулирование института уполномоченного экономического оператора», - говорится в сообщении.

Для координации работы по управлению рисками, а также реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций статьей 6 договора предусматривается создание Межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства. Местом нахождения Межгосударственного центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.

Договор предусматривает временное применение (по истечении десяти дней с даты его подписания) и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
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