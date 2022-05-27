|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
В ПОЛИСАХ ОСАГО БЕЛАРУСИ И РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ОПЦИЯ РАСШИРЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ДВУХ СТРАН
16:28 27.05.2022
Депутаты Союзного государства предложили распространить действие внутренних полисов страхования гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО) на территорию Беларуси и России.
Как сообщается на сайте Парламентского собрания, в национальных полисах страхования может появиться дополнительный пункт, при выборе которого гражданам будет обеспечиваться покрытие гражданской ответственности автовладельцев на территории всего Союзного государства.
На состоявшемся 26 мая 2022 года в Минске заседании комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту депутаты также обсудили этапы гармонизации законодательства Беларуси и России, которые предстоит пройти для запуска и обеспечения устойчивого функционирования общей системы автострахования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
Курсы в банках
на 27.05.2022
Конвертация в банках
на 27.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте