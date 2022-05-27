Депутаты Союзного государства предложили распространить действие внутренних полисов страхования гражданской ответственности владельцев транспорта (ОСАГО) на территорию Беларуси и России.

Как сообщается на сайте Парламентского собрания, в национальных полисах страхования может появиться дополнительный пункт, при выборе которого гражданам будет обеспечиваться покрытие гражданской ответственности автовладельцев на территории всего Союзного государства.

На состоявшемся 26 мая 2022 года в Минске заседании комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту депутаты также обсудили этапы гармонизации законодательства Беларуси и России, которые предстоит пройти для запуска и обеспечения устойчивого функционирования общей системы автострахования.