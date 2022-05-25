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СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО
БЕЛСТАТ И РОССТАТ ОБСУДЯТ В МОГИЛЕВЕ ГАРМОНИЗАЦИЮ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ
10:03 26.05.2022
26-27 мая 2022 г. в Могилеве состоится 20-е заседание Статистического совета Национального статистического комитета Беларуси (Белстат) и Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете Беларуси, в ходе заседания будут подведены итоги совместной деятельности, обсуждены вопросы гармонизации статистической методологии, мониторинга и измерения прогресса в достижении Целей устойчивого развития, совершенствования интерактивных платформ распространения статистических данных, итогов переписей населения раунда 2020 года, определены основные направления развития государственной статистики Беларуси и России на ближайшую перспективу.
В рамках Союзной программы по сближению макроэкономической политики государств – участников договора о создании СГ состоится подписание плана мероприятий Национального статистического комитета Беларуси и Федеральной службы государственной статистики по обеспечению сопоставимости в области статистической методологии до 2023 года.
В мероприятии примут участие председатель Белстата Инна Медведева, руководитель Росстата Сергей Галкин, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, представители посольства Российской Федерации в Беларуси, а также Белстата и Росстата.
Статистический совет образован в 1996 году. Основной функцией совета является координация деятельности статистических органов Беларуси и России по достижению сопоставимости показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и уровень жизни населения в рамках Союзного государства.
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