26-27 мая 2022 г. в Могилеве состоится 20-е заседание Статистического совета Национального статистического комитета Беларуси (Белстат) и Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете Беларуси, в ходе заседания будут подведены итоги совместной деятельности, обсуждены вопросы гармонизации статистической методологии, мониторинга и измерения прогресса в достижении Целей устойчивого развития, совершенствования интерактивных платформ распространения статистических данных, итогов переписей населения раунда 2020 года, определены основные направления развития государственной статистики Беларуси и России на ближайшую перспективу.

В рамках Союзной программы по сближению макроэкономической политики государств – участников договора о создании СГ состоится подписание плана мероприятий Национального статистического комитета Беларуси и Федеральной службы государственной статистики по обеспечению сопоставимости в области статистической методологии до 2023 года.

В мероприятии примут участие председатель Белстата Инна Медведева, руководитель Росстата Сергей Галкин, руководитель представительства Постоянного Комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина, заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, представители посольства Российской Федерации в Беларуси, а также Белстата и Росстата.

Статистический совет образован в 1996 году. Основной функцией совета является координация деятельности статистических органов Беларуси и России по достижению сопоставимости показателей, характеризующих социально-экономическое развитие и уровень жизни населения в рамках Союзного государства.