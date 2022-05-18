Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» (Гатчина, Российская Федерация) состоялось совместное заседание коллегий Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения РФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, стороны обсудили актуальные вопросы науки и образования, перспективные направления сотрудничества профильных ведомств двух государств, ознакомились с выставкой научно-исследовательских проектов класса «мегасайенс».

Выступая перед участниками заседания, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков затронул тему подготовки и реализации программ Союзного государства. В частности, он акцентировал внимание на предложениях по сокращению сроков разработки и одобрения проектов концепций данных программ.

Глава ведомства констатировал, действующим порядком разработки и реализации программ Союзного государства предусматривается двойное прохождение полного цикла согласования как проекта концепции программы, так и проекта программы с заинтересованными органами госуправления и правительствами обеих стран.

«Это требует колоссального времени, согласительной работы, что усложняет весь процесс. От момента инициирования программы до начала ее реализации проходит 3-4 года, что является достаточно длительным сроком для инновационной идеи», - сказал Сергей Шлычков.

В ходе выступления он также проинформировал о результатах приема заявок на соискание очередной Премии Союзного государства в области науки и техники. Она присуждается белорусским и российским ученым за выдающиеся результаты совместных научных исследований, открытия и научные достижения.

Независимую экспертизу поступивших работ предполагается завершить до 15 июля 2022 г.

Вручение Премии Союзного государства в области науки и техники планируется в апреле 2023 года и будет приурочено ко Дню единения народов Беларуси и России.